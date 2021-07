Zákazníci sa presunuli do on-line prostredia. Zostanú v ňom?

Internet zažíva boom, počujeme z každej strany. Je to vplyv pandémie, či prirodzený vývoj? Na túto otázku je ťažké odpovedať. Je však zrejmé, že zákazníci sa presunuli do on-linu.

Výrazný rast niektorých segmentov v e-commerce so sebou logicky priniesol prepad kamenných predajní, čo potvrdzujú aj dáta. Zákazníci sa prispôsobili novej situácii a naučili sa nakupovať cez internet. Zistili, že sa to dá, nie je to nič zložité, či získali nové návyky. Do rovnakého stavu ako bol pred pandémiou sa už zrejme nevrátime.

Tí ktorí investovali do e-commerce riešenia vyhrávajú

Áno. Tí ktorí investovali do svojho e-commerce riešenia vyhrali. Neprekvapila ich ani prvá vlna pandémie. Ako prví mali možnosť „vyštartovať“ po on-line zákazníkoch a získali výrazný náskok pred tými, ktorí tieto projekty odsúvali „na potom“.

Digitalizácia je investíciou, nie záchranou

On-line predajný kanál nie je reakciou na vzniknutú situáciu. Áno, pandémia tento stav urýchlila, ale nevyvolala. Rast e-commerce sa očakával aj bez pandémie. Firmy, v B2C aj B2B, ktoré sa pustili do digitalizácie, vnímajú svoje on-line podnikanie ako jeden z predajných kanálov. Aj vďaka automatizácii dokázali zefektívniť chod svojej firmy a získali viaceré výhody.

