Raketový nárast e-shopov po pandémii koronavírusu: Naštartuje svoj e-shop práve teraz

Firmy, ktoré zvažujú prechod na online obchodovanie, majú teraz ideálnu príležitosť tak urobiť. Pandémia koronavírusu totiž naučila Slovákov i Čechov nakupovať cez internet a obraty e-shopov rastú strmo nahor.

Keď e-commerce, tak teraz

Ak je nejaká oblasť, ktorej priniesla pandémia koronavírusu nárast, je to nepochybne e-commerce. Už pred pandémiou patrilo Česko medzi päť najväčších európskych e-commerce trhov. V roku 2019 obraty tohto segmentu presiahli 155 miliárd českých korún. Pozadu nie je ani Slovensko, kde v tom istom roku obrat e-commerce narástol na 1,36 miliardy eur. V roku 2020 urobil e-commerce obrovský boom, pretože pandemická situácia, ktorá nastala, spôsobila, že táto oblasť rástla omnoho rýchlejšie, ako to bolo v roku 2019.

"Podľa odhadov dosiahne medziročný rast obratov v českom e-commerce v roku 2020 hodnotu až 25 %. Na slovenskom potom napríklad za marec 2020 vzrástol objem online predaja až o 54 %," hovorí Štěpán Mrázek, CEO spoločnosti oXyShop špecializujúcej sa na oblasť e-commerce. Zároveň dodáva, že nejde o krátkodobý jav a do východiskovej situácie pred prepuknutím pandémie sa podľa všetkého už nikdy nevrátime. Ak preto uvažujete o vstupe do e-commerce, práve teraz máte ideálnu príležitosť do pomyselného rozbehnutého vlaku naskočiť.

E-shop stavajte na solídnych základoch

Prvou fázou je zistenie dopytu. Ako už bolo povedané vyššie, Slovensko aj Česko sú e-shopovými krajinami a o záujem preto nie je núdza. Na slovenskom trhu sa čím ďalej tým viac otvára priepasť medzi malými a veľkými e-shopmi. Tu najmä tie väčšie môžu mať problémy vyniknúť medzi konkurenciou. Táto situácia ale môže byť veľkou príležitosťou. Malé e-shopy majú v tejto situácii výhodu väčšej flexibility a dynamiky, pretože sa dokážu výrazne lepšie prispôsobiť okolnostiam. So správne nastavenou marketingovou stratégiou preto môžete, takpovediac, rozohrať hru podľa vlastných pravidiel.

V tomto kroku je dobrou správou, že základy už máte hotové z minulosti a nemusíte začínať od nuly. Do e-shopových začiatkov síce budú potrebné finančné investície, tie sú ale zvyčajne menšie ako, napríklad do kamenných predajní. Dôvod je jasný - dodávateľa, tovar a procesy už máte hotové, rovnako ako náležitosti týkajúce sa brandu. Čo sa zákazníkov týka, tých už pravdepodobne máte. Stačí sa preto zamyslieť, čo zákazníci pri nákupe cez internet najčastejšie riešia, čo majú na e-shopoch radi a čo ich, naopak, spoľahlivo odradí. Rovnaké myšlienkové úsilie otočte aj dovnútra. Čo váš e-shop zákazníkom prináša, a prečo by mali nakúpiť práve u vás? Podľa odpovedí potom nastavte svoju marketingovú stratégiu.

Investíciu do kvalitného ERP systému rozhodne nepodceňujte

S hotovými základmi sa môžete presunúť k výzvam a potrebám, ktoré sú spojené so samotným e-shopom. "V prvom rade je potrebné zvážiť výber vhodného e-shopového riešenia a s ním súvisiace operatívy, teda hostingy, domény a správu. Tu sa cena aj ponuka rôzni podľa toho, či si vyberiete hotové krabicové riešenie, prípadne idete zložitejšou a dlhšou cestou vlastného výberu,“ hovorí Slavomíra Vígová, obchodná manažérka Money ERP, zo spoločnosti Solitea Slovensko. Tiež je potrebné mať na pamäti, že e-shop nie je jednorazovou investíciou. Peniaze bude treba venovať na rozvoj e-shopu, do jeho marketingovej podpory, pretože trendy aj konkurencia sa rok čo rok menia a vpred idú aj technológie.

S prechodom do e-commerce vzrastie význam skladovej logistiky a dopravy. Tu je napríklad potrebné pripraviť dostatok priestoru, materiálu a času pre balenie tovaru – teda niečo, čomu ste sa zrejme doteraz nemuseli venovať. Čakajú vás aj úplne nové nákladové oblasti, najmä doprava tovaru a administrácia platieb. Zvlášť, druhá menovaná oblasť musí byť pripravená na fakt, že pri predajoch cez e-shop sa zvyčajne zvýši objem refundácií a reklamácií.

Na záver spomenieme otázku každodennej administratívy a organizácie. Tie najmenšie e-shopy si vystačia s ceruzkou a papierom, prípadne tabuľkou v Exceli. Pokiaľ ale plánujete rozvoj e-shopu aj portfólia produktov, do budúcnosti už vám staré spôsoby organizácie nemusia stačiť. Tu je dobrý okamih porozhliadnuť sa po vhodnom ERP systému (Enterprise Resource Planning – podnikové plánovanie zdrojov). Ako dodáva Slavomíra Vígová zo Solitea Slovensko: "Vhodný ERP systém zvládne výrazne sprehľadniť skladové hospodárstvo, účtovníctvo a dopravu. Zároveň sa tým aj zautomatizuje rad rutinných procesov, zníži chybovosť pri expedícii a zjednotí všetko potrebné do jedného prehľadného systému. Obchodník tak okrem úspory času i peňazí dosiahne aj zrýchlenie všetkých procesov svojho biznisu." Investícia do ERP systému sa síce na začiatku môže zdať ako zbytočne vysoká, ale v prípade rýchleho nárastu podnikania kryje takýto softvér podnikateľovi chrbát a pomáha mu udržať si systém a prehľad vo veľkom množstve procesov. A práve rýchly nárast, no nedostatočná príprava býva bodom, kedy sa množstvo e-shopov zrúti napriek tomu, že mali rozbehnutú slušnú budúcnosť.

