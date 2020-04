Ocitol sa váš biznis v karanténe?

Momentálne situácia prinútila mnohé spoločnosti, maloobchodné predajne, či reštauračné zariadenia uvažovať o tom, ako sa dostanú k zákazníkovi. V karanténe sa totiž neocitli iba ľudia, ale aj obchody, reštaurácie, či služby.

Prechod z off-line do on-line prostredia

Ideálnym riešením ako z karantény von sa javí e-shop. Samozrejme táto možnosť nie je reálna pri určitých typoch služieb, či predaji, ale zdá sa, že nákup a predaj sa v súčasnosti z kamenných predajní presunuli do on-line prostredia. Svedčí o tom nárast obratu, ktorý hlási väčšina e-shopov. Pozrime sa preto na odporúčania, na čo si dať pri výbere e-shopu pozor a na pozitíva, ktoré nám prechod do on-line prostredia môže priniesť.

Výber vhodného e-shopu

Na to aby prechod do on-linu bol čo najmenej bolestiví, je potrebné zvoliť si vhodné riešenie e-shopu. Pomôcť pri tom môžu aj odpovede na otázky:

Pre koho bude e-shop určený?

S akými systémami okrem e-shopu má byť váš skladový systém prepojený?

Čo všetko má e-shop vedieť a ktoré procesy možno automatizovať?

Koľko prostriedkov a času chcete do e-shopu investovať?

Ak budete hľadať na ne odpovede, alebo si budete robiť prehľad e-shopov, ktoré sú prepojené s informačným systémom Money S4 a Money S5, pomoc možno nájdete na našej stránke.

Prečo je dôležité uvažovať nad prepojením e-shopu a podnikového systému?

Pretože nikto v dnešnej dobe nechce riešiť duplicitné nahadzovanie nových kariet tovaru do skladového programu a predsa sa to deje. Bežne sa stretávame aj s tým, že objednávky z e-shopu sa ručne prepisujú do fakturačného systému. Pri preceňovaní tovaru dochádza k chybovosti, nie sú aktualizované stavy zásob medzi skladom, predajňou a e-shopom a tak sa stane, že si zákazník objedná tovar, ktorý sa už vlastne vypredal. A to predsa nechceme.

Ako teda vyzerá ideálny stav?

Názvy, popisy tovaru, ceny, stavy zásob, zaradenie do kategórií, obrázky – to všetko sa zo skladového systému prenesie na e-shop.

Zákazníci si môžu vyzdvihnúť tovar objednaný cez e-shop priamo v predajni a aktualizácia stavu zásob po predaji na predajni sa prenesie na e-shop.

Informácia o pripravenosti zásielky na expedovanie sa prenesie do systému kuriérskej služby.

Účtovníčka má v reálnom čase pripravené účtovné dáta – bez prepisovania.

Do skladového systému importujete sortiment, nákupné ceny a nákupné doklady od dodávateľov. Importujete – neprepisujete!

Na e-shope zobrazujete stav zásob u vašich dodávateľov, na jednotlivých prevádzkach, skladoch, či predajniach.

Ideálne je, ak to všetko funguje automatizovane.

Príkladom toho, že to ide je prípadová štúdia hračkárstva Hopík a vyjadrenie jej konateľa Aleša Hubáčeka: „Impulzom k zmene bolo spustenie e-shopu. Keď prišla zákazka, zamestnanec musel údaje trikrát ručne prepísať na rôzne dokumenty – na objednávku, na faktúru a na expedičný doklad pre prepravcov. Systémy totiž neboli prepojené.“

Ani najlepší e-shop na svete vám však nepomôže, keď si nebude rozumieť s vaším podnikovým systémom. Ak si teda vyberáte e-shop, pýtajte sa dodávateľov na možnosti prepojenia a automatizácie výmeny dát. Iba tak sa vám totiž podarí dostať biznis z karantény a dopracujete sa k ideálnemu stavu, kedy budete môcť minimalizovať náklady a čas od objednávky až po jej dodanie k zákazníkovi.

>> Prečítajte si celý článok o tom, ako dostať biznis z karantény <<